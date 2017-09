Korea Północna: kraj zapędzony w ślepy zaułek staje się nieprzewidywalny

© AP Photo/ Frank Franklin II RB ONZ przyjęła rezolucję o zaostrzeniu sankcji przeciwko KRLD

Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła na KRLD nowe sankcje, które znacznie ograniczą możliwości eksportowe i importowe Pjongjangu.Dokument przewiduje ograniczenie dostaw do Korei Północnej wyrobów petrochemicznych a także wprowadza limit dostarczanej surowej ropy naftowej (nie może przekraczać wskaźników z ostatnich 12 miesięcy). Poza tym KRLD nie będzie mogła kupować kondensatów gazowych oraz sprzedawać wyrobów tekstylnych.

Jednocześnie Rada Bezpieczeństwa wyraża gotowość do sprzyjania sześciostronnym rozmowom i wzywa do ich wznowienia a także popiera wysiłki państw «na rzecz pokojowego i wszechstronnego rozwiązania poprzez dialog», nie skupiając uwagi na konkretnych inicjatywach.

Projekt rezolucji w takiej redakcji delegacja USA wydała dopiero w niedzielę wieczorem. Początkowo USA przygotowywały pakiet ostrzejszych środków przeciwko Pjongjangowi, aż po wprowadzenie embarga naftowego i sankcji przeciwko Kim Dzong Unowi.

W audycji radia Sputnik doktor habilitowany politologii, profesor Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego Andriej Manojło wyraził opinię, że KRLD spokojnie przetrwa te sankcje.

— Sankcje naprawdę są nieskuteczne, zwłaszcza w przypadku KRLD. Jest to kraj samowystarczalny. Amerykanie żądają ograniczenia dostaw ropy naftowej, jednakże będą one napływać poprzez absolutnie inne kanały i drogi. KRLD ma kraje partnerskie, które skrycie z nią współpracują. Ponadto w tym roku gospodarka Korei Północnej wyprzedziła pod względem tempa wzrostu gospodarkę Korei Południowej. Dlatego KRLD spokojnie wytrzyma te sankcje, które są dla niej czymś w rodzaju ukąszenia komara — uważa politolog.

Zdaniem eksperta, dalsze nasilanie presji wobec Pjongjangu może spowodować raczej skutek odwrotny od zamierzonego:

„Ważne jest zrozumienie tego, że nasilenie presji wobec Korei Północnej prowadzić będzie do nieuchronnej radykalizacji stanowiska kierownictwa tego kraju. Po pewnym czasie, jeśli KRLD w ogóle znajdzie się pod bardzo sztywną presją, zacznie sprzedawać technologie rakietowe. Będzie to o wiele bardziej niebezpieczne, niż te testy, jakimi Korea Północna grozi bazom amerykańskim na wyspie Guam. Kraj, zapędzony w ślepy zaułek, staje się nieprzewidywalny. Należy działać odwrotnie i otwierać przed Koreą Północną różne możliwości współpracy, angażować ją na wszystkie możliwe sposoby współdziałania i w organizacjach, aby była ona skrępowana mnóstwem zobowiązań międzynarodowych. Gdy takich zobowiązań i kontaktów brak, to liderzy KRLD są absolutnie wolni w dokonywaniu wyboru" — zakłada Andriej Manojło.