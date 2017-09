Saakaszwili podróżuje po Ukrainie

Media poinformowały, że Saakaszwili wyjechał z hotelu we Lwowie.

Były gubernator obwodu odeskiego Micheil Saakaszwili w nocy z wtorku na środę, 13 września, opuścił hotel w ukraińskim Lwowie. Jak podaje TSN, ochrona Saakaszwilego poinformowała, że polityk wyjechał, by załatwić swoje sprawy. Według słów jego adwokata były gubernator obwodu odeskiego mógł pojechać do Czerniowców. Jak podały źródła w służbach porządkowych, polityk nie opuszczał regionu. Wcześniej Saakaszwili opowiedział, czym zajmuje się we Lwowie.

10 września Micheil Saakaszwili w otoczeniu swoich zwolenników przekroczył granicę polsko-ukraińską i przedostał się na terytorium Ukrainy.