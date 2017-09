Erdogan: „Jesteśmy gospodarzami w swoim domu"

Moskwa i Ankara osiągnęły porozumienie w sprawie dostaw rosyjskich systemów S-400 do Turcji i podpisały kontrakt — poinformowała we wtorek służba prasowa federalnej służby ds. współpracy wojskowo-technicznej Federacji Rosyjskiej. Erdogan oświadczył wcześniej, że Ankara dokonała pierwszej płatności za rosyjskie systemy S-400.

Według słów rzecznika Pentagonu Johnniego Michaela najlepszym sposobem obrony Turcji przed zagrożeniami w regionie pozostaje kompatybilny z NATO system obrony przeciwrakietowej, i Waszyngton podzielił się swoimi obawami z tureckimi urzędnikami.

„Zaczęli lamentować, kiedy porozumieliśmy się w sprawie zakupu S-400. A my co, mamy na was czekać? My samodzielnie podejmujemy działania i będziemy dalej tak postępować. Jesteśmy gospodarzami w swoim domu" — oświadczył Erdogan w czasie wystąpienia przed merami tureckich miast w Ankarze.

Erdogan dodał, że po tym, jak USA i Izrael odmówiły Turcji dostaw bojowych samolotów bezzałogowych, Ankara opracowała i rozpoczęła samodzielną produkcję dronów bojowych, co wywołało „niepokój" tych państw.