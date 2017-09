Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy podało warunki ekstradycji Saakaszwilego do Gruzji

Kijów może ekstradować do Gruzji byłego gubernatora obwodu odeskiego Michaiła Saakaszwilego, jeśli gruziński sąd podejmie decyzję w tej sprawie – powiedział ukraiński wiceminister sprawiedliwości Denis Czernyszow.

„Jeszcze na Ukrainie nic się nie wydarzyło, oprócz przekroczenia granicy przez Saakaszwilego” – powiedział Czernyszow na antenie telewizji 112 Ukraina.

Według jego słów dokument, który wpłynął do ukraińskiego Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej odnośnie Saakaszwilego świadczy o tym, że w Gruzji rozpatrywana jest sprawa karna przeciwko niemu, ale to nie wystarczy do ekstradycji.

„Gdyby Saakaszwili już został skazany w Gruzji z tego artykułu, który wymienił na konferencji prasowej mój kolega Pietuchow (ukraiński wiceminister sprawiedliwości), wówczas byłaby to częściowa prerogatywa Ministerstwa Sprawiedliwości – dodał Czernyszow.