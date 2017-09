Czarny rynek paszportów zagraża Europie

© AP Photo/ Hassan Ammar Ławrow: USA zabrakło odwagi, żeby odróżnić terrorystów od opozycjonistów

W audycji radia Sputnik problem czarnego rynku paszportów skomentował Anthony Glees, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie Buckingham, dyrektor Centrum Studiów Bezpieczeństwa i Informacji.

„Na całym terenie Unii Europejskiej uprawiany jest bardzo aktywnie handel czystymi egzemplarzami paszportów oraz paszportami fałszywymi. Zaledwie kilka dni temu dowiedzieliśmy się, że w ciągu trzech ostatnich lat urzędnicy służby ochrony granic przechwycili 6500 fałszywych paszportów, którymi posługiwali się ludzie, wjeżdżający na teren Wielkiej Brytanii. Zakładam, że do tego można dodać tyle samo ludzi, których nie schwytano na gorącym uczynku" — oświadczył politolog.

Powołując się na szefa Interpolu Glees powiedział, że terroryści, uciekający ze stref objętych działaniami zbrojnymi w Iraku i Syrii, mogą być „jednymi z najbardziej oczywistych nabywców", którzy pragną wrócić do Europy, z której, ewentualnie, jeden raz już uciekli.

„Jednak mogą to być również autentyczni kryminaliści, którzy nie mają żadnych związków z terroryzmem. Mogą to być zbrodniarze, którzy życzą sobie sprowadzenia do Europy ludzi, których w żaden inny sposób nie da się tam dostarczyć. W wyniku powolnego, lecz starannego nasilania kontroli na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, popyt na fałszywe paszporty i dowody osobiste także rośnie. Powoduje to także nasilenie aktywności przestępczej" — powiedział Glees.

Odpowiadając na pytanie, w jakiej mierze syryjski paszport może okazać się pożyteczny, ekspert podkreślił:

„Uzyskując niewypełniony blankiet, fałszywy, zaopatrzony w pieczątki, można trafić na teren Wielkiej Brytanii, co automatycznie zapewnia prawo do otrzymania zasiłku z ubezpieczeń społecznych, leczenie w szpitalach. Jednak większość będzie korzystać z fałszywych dokumentów, po prostu po to, aby przedostać się do Unii Europejskiej i nadal uprawiać sprzeczny z prawem proceder. Niektórzy z tych ludzi mogą też być terrorystami" — powiedział Glees.

Politolog podkreślał także, że paszporty są jedynym dostępnym autentycznym świadectwem formalnej identyfikacji. Zadanie służby kontroli granic polega przeważnie na ochronie granic w drodze kontrolowania imigracji, na przykład, w takich podstawowych ośrodkach, jak Gatwick, Heathrow i port w Dover. Jednak obecnie Brytanii zagraża wielkie niebezpieczeństwo, gdyż personel służby kontroli granic został zredukowany, a w budżecie urzędu premier Theresa May dokonała dużych cięć.