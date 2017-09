Ruszyły rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017

Poinformowano, że dowództwo wojskowe i dowódcy oddziałów, uczestniczących w manewrach, otrzymali „dyrektywy sztabów generalnych Sił Zbrojnych Państwa Związkowego Rosji i Białorusi, odnośnie wypełnienia zadań bojowych".

W czasie manewrów rosyjscy i białoruscy wojskowi przećwiczą współpracę w składzie regionalnego zgrupowania wojsk. Manewry odbędą się na sześciu poligonach Białorusi — Lepelski, Borysowski, Łoswido, Osipowiczskij, Rużanskij, Domanowskij, oraz w pobliżu miejscowości Dretuń, a także na trzech na terenie Rosji — Łużskij, Strugi Krasnyje i Prawdinskij. Wojskowi rozegrają epizody taktyczne ze strzelaniem bojowym i wykorzystaniem lotnictwa oraz systemów obrony przeciwrakietowej.

Jak podkreśliło Ministerstwo Obrony Rosji, manewry Zapad stanowią końcowy etap wspólnych przygotowań rosyjskiej i białoruskiej armii, noszą wyłącznie obronny charakter i nie są skierowane przeciwko żadnemu z krajów.

Do najważniejszych celów manewrów Zapad zaliczono udoskanalanie kompatybilności sztabów różnych szczebli, skoordynowanie systemów dowodzenia z armią i uzbrojeniem, zatwierdzenie nowych dokumentów statutowych, nabycie przez dowódców umiejętności planowania wydarzeń wojskowych i dowodzenia armią w oparciu o doświadczenie współczesnych konfliktów zbrojnych.

W manewrach bierze udział ok. 12,7 tys. wojskowych (około 7,2 tys. osób z Białorusi i ok. 5,5 tys. — z Rosji, z których ok. 3 tys. uczestniczy w ćwiczeniach również na terytorium Białorusi), około 70 samolotów i śmigłowców, 680 jednostek sprzętu wojskowego — ok. 250 czołgów, 200 dział, wieloprowadnicowych wyrzutnii rakietowych i moździerzy oraz około dziesięć okrętów wojennych.