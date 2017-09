„Zapad 2017”: Wystraszeni bardziej, niż wymaga tego sytuacja

© Sputnik. Andrei Aleksandrov Ruszyły rosyjsko-białoruskie manewry Zapad 2017

Strategiczne białorusko-rosyjskie ćwiczenia wojskowe „Zapad-2017” rozpoczynają się w czwartek. Będą się odbywać na terytorium Białorusi i na trzech poligonach w Rosji. Moskwa i Mińsk w odpowiedzi na obawy krajów zachodnich przypomniały o ich planowym charakterze i o tym, że zaproszono na nie zagranicznych obserwatorów. Wiceminister obrony Rosji gen. Aleksander Fomin powiedział wcześniej, że manewry mają wyłącznie charakter obronny: żołnierze będą doskonalić walkę z terrorystami, którzy otrzymują wsparcie z zagranicy. W jego opinii twierdzenia, że podczas manewrów będzie przygotowany „przyczółek do okupacji” Litwy, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością.

— Najwyraźniej jesteśmy bardziej wystraszeni, niż wymaga tego sytuacja – ocenił Karoblis.

Jak podkreślił, zagrożenie jest minimalne. – Nasze służby działają, specjaliści wiedzą jak radzić sobie z sytuacją. Mamy nadzieję, że manewry będą przebiegać bez incydentów – powiedział minister.

Manewry odbędą się w dwóch etapach i potrwają do 20 września. Weźmie w nich udział 12,7 tys. żołnierzy (ok. 7,2 z Białorusi i ok. 5,5 z Rosji), 680 jednostek sprzętu wojskowego, w tym 250 czołgów, 200 sztuk broni artyleryjskiej i rakietowej oraz 10 okrętów.