Ruszyła sprzedaż biletów na MŚ 2018 w Rosji

Dziś ruszyła sprzedaż biletów elektronicznych na mecze Mundialu 2018, który odbędzie się w Rosji. Wszystkie bilety są dostępne online na stronie internetowej FIFA.

Zgodnie z planem organizatorów, bilety mają być sprzedawane w trzech turach: pierwsze dwie przewidują sprzedaż online, a trzecia w połowie kwietnia przyszłego roku zakłada otwarcie kas biletowych.

© Sputnik. Michael Klimentyev Putin otworzył etap Mundialu 2018

Etap pierwszy — już rozpoczęty —przewiduje, że kibice piłkarscy będą musieli liczyć na łut szczęścia: jeśli popyt przewyższy podaż, FIFA zorganizuje loterię na część biletów. Według szefa komitetu organizacyjnego „Rossija-2018" Aleksieja Sorokina, ten etap wprowadzono ze względu na olbrzymie zainteresowanie imprezą. Okazuje się, że na tym etapie kupno biletu oznacza jedynie zgłoszenie chęci zakupu. Przed 12 października na jedynej stronie internetowej sprzedaży koniecznie trzeba wybrać mecz, na który kibic chce pójść, wpisać dane swego paszportu oraz dane karty bankowej i czekać. Komputer przeanalizuje zgłoszenia napływające z całego świata i drogą losowania wytypuje szczęściarzy.

„Zwycięzcy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną, czy też w inny sposób o tym, że otrzymają bilety" — powiedział Aleksiej Sorokin. Opłata za bilety zostanie pobrana dopiero po otrzymaniu przez kibica takiego potwierdzenia. Jeśli ktoś nie dostanie szczęśliwego biletu, to w przypadku istnienia wolnych miejsc, można będzie wykupić je online już po zakończeniu loterii — w okresie od 16 do 28 listopada (1 osoba będzie mogła kupić nie więcej niż cztery bilety na jeden mecz).

Miejsca na wszystkich stadionach, gdzie będą rozgrywane mecze MŚ, są jednakowo podzielone na cztery strefy cenowe. Najdroższe są bilety na miejsca na trybunach bocznych. Miejsca w narożnikach są tańsze o jedną trzecią, a na miejsca za bramkami trzeba wydać dwa razy mniej. Dla kibiców w Rosji obowiązuje specjalna taryfa — przygotowano dla nich specjalne karnety biletowe w najniższych cenach. Nie są to bilety na poszczególne mecze, a całe karnety, na przykład, na mecze na konkretne stadiony, czy też na mecze ulubionej drużyny.

© REUTERS/ Sergio Perez Rosję czeka najazd kibiców

Dla obcokrajowców na Mundialu zastępstwem wizy ma być paszport kibica, tzw. FAN ID. Zapewnia on ponadto prawo do bezpłatnego przejazdu do stadionu i poruszania się między miastami, w których będą rozgrywane mecze Mundialu . Niestety bez paszportu nie da się wejść na stadion, dlatego po zakupie biletu każdy kibic musi wyrobić sobie taki dokument. Oczywiście Rosjanie mogą odebrać paszport kibica samodzielnie, a obcokrajowcy otrzymają je drogą pocztową. Istnieje też inne rozwiązanie dla obcokrajowców — mogą wjechać do kraju na podstawie certyfikatu — czyli dokumentu, będącego zastępstwem FAN ID, a kartę można otrzymać już w Rosji — wyjaśnił Aleksiej Sorokin.

© Sputnik. Vitaliy Timkiv Rosyjscy kibice ugościli afrykańskich fanów herbatą z samowara

Drugi etap sprzedaży biletów ma podobny scenariusz — najpierw ma odbyć się loteria, a następnie zostanie uruchomiona sprzedaż online pozostałych biletów — rozpocznie się ona 5 grudnia. Jednakże do wiosny 2018 nikt nie otrzyma „namacalnych" — czyli papierowych — biletów. Jedyny taki, który można „potrzymać w ręku" jest dostępny obecnie w biurze komitetu organizacyjnego Mundialu.