Zdaniem byłego prezydenta Gruzji i gubernatora obwodu odeskiego Michaiła Saakaszwilego Kijów należy „pilnie ratować”, dlatego po odwiedzeniu kilku ukraińskich miast, uda się do stolicy – informuje gazeta internetowa „Gordon”.

© Sputnik. Alexey Vovk Saakaszwili dąży do przedterminowych wyborów prezydenckich na Ukrainie

„Teraz ogłaszamy, że będziemy zbierać ludzi z całej Ukrainy. Miałem dobre doświadczenie w pierwszym moim mieście – Czerniowcach. Odwiedzę jeszcze kilka miast, a następnie przemieścimy się do Kijowa. Dziewiętnasty jest dniem (ktoś powiedział mi po drodze) Archanioła Michała? Nie wiem… Strażnika Kijowa. Trzeba Kijów pilnie ratować! Wszyscy pojedziemy do Kijowa i tam zostaniemy. To będzie początek” – powiedział Saakaszwili.

Jak podkreślił, za kilka tygodni jego zwolenników będzie „znacznie więcej”.

— Później wszystko będzie dokładnie tak samo, jak było na przejściu granicznym Szeginie – otworzy się droga. Ale tym razem dla oligarchów w tym kierunku, a dla Ukrainy – do przodu – zapewnił polityk.