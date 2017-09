Kijowskie władze, próbując doprowadzić do izolacji informacyjnej, politycznej i ekonomicznej Krymu, przeszły do aktywnej fazy polityki żelaznej kurtyny – uważa szef Państwowego Komitetu Krymskiego Rządu ds. Stosunków Międzynarodowych Zaur Smirnow.

— Kijów nadal próbuje doprowadzić do całkowitej izolacji półwyspu. Budowane są bariery informacyjne, polityczne i ekonomiczne. Przykładami tego są blokada wodna, żywnościowa, transportowa, energetyczna, prześladowanie obcokrajowców za odwiedzenie półwyspu oraz prześladowanie mieszkańców Krymu na platformach międzynarodowych. Kijów, starając się nie dopuścić do pojawienia się wszelkich informacji o rozwoju półwyspu i świadomym wyborze krymczan w połączeniu się z Rosją, przeszedł do aktywnej fazy polityki żelaznej kurtyny – powiedział polityk w rozmowie z RIA Novosti.

Jak podkreślił, taka polityka wobec Krymu jest skazana na niepowodzenie.