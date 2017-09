Samoloty NATO obserwują manewry Zapad 2017

Wczoraj, w pierwszym dniu rosyjsko-białoruskich ćwiczeń strategicznych Zachód-2017, co najmniej siedem samolotów wojskowych USA, innych państw NATO i Szwecji odbyło loty zwiadowcze przy granicy Rosji i Białorusi w regionie bałtyckim — podają zachodnie portale lotnicze monitorujące ruch lotnictwa wojskowego.

Według ich danych w operacjach zwiadowczych uczestniczyły samoloty wojskowe USA, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji i właściwie dowództwo NATO.

We czwartek w obwodzie kaliningradzkim ze strony Bałtyku podleciał brytyjski samolot rozpoznawczy monitorujący pole walki, numer pokładowy ZJ694, który wystartował z bazy lotniczej Waddington w Anglii. Odbył także lot na północ od obwodu w przestrzeni powietrznej Litwy. Ze strony Polski rosyjską i białoruską granicę monitorował samolot wczesnego ostrzegania i dozoru E-3A Sentry AEW.1 brytyjskich Królewskich Sił Lotniczych, numer pokładowy ZH106. Jeszcze jeden samolot wczesnego ostrzegania i dozoru — natowski LX-90442 — wykonywał zadanie przy rosyjskiej i białoruskiej granicy, a następnie opuścił przestrzeń powietrzną Polski i poleciał na Łotwę.

Poza tym dwa samoloty patrolowe do zwalczania okrętów podwodnych marynarki wojennej USA P-8A Poseidon, numery pokładowe 168440 i 168762, które wystartowały z baz lotniczych w Aalborg (Dania) i Szawle (Litwa) prowadziły wywiad w pobliżu granicy morskiej obwodu kaliningradzkiego. Przy rosyjskim wybrzeżu na południu Bałtyku także odbywały loty zwiadowcze samoloty sił powietrznych Szwecji i Danii. Jednocześnie duński samolot CL604 ze znakiem wywoławczym DAF2678 przez dłuższy czas krążył w pobliżu granicy morskiej obwodu kaliningradzkiego naprzeciwko Bałtyjsku, gdzie znajduje się główna baza Floty Bałtyckiej.

Jak poinformowano, we czwartek w związku z ćwiczeniami Zachód-2017 do bazy lotniczej Fairford w Wielkiej Brytanii zostały przerzucone trzy bombowce strategiczne amerykańskich sił powietrznych B-52N zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Wcześniej w Europie już stacjonowały dwa amerykańskie strategiczne samoloty bombowe — B-1B i B-52H.