Departament Stanu ostrzega przed zagrożeniem terrorystycznym na całym świecie

Amerykanie przed udaniem się do jakiegoś kraju powinni zapoznać się z informacjami o nim na stronie Departamentu Stanu, a także zarejestrować się w systemie, który rozsyła wiadomości i ustala miejsce położenia, jeśli dojdzie do sytuacji nadzwyczajnej.

— Ugrupowania terrorystyczne, tj. Państwo Islamskie i Al-Kaida, oraz ich zwolennicy planują ataki na obywateli amerykańskich, niezależnie od miejsca pobytu. Ekstremiści mogą użyć broni konwencjonalnej lub zaliczanej do nietypowego rodzaju uzbrojenia do ataków na Amerykanów lub na prywatne interesy – głosi komunikat. Jak podkreślono, najbardziej zagrożone są zawody sportowe, wiece polityczne, demonstracje, uroczyste obchody, hotele, szkoły restauracje, parki, miejsca spotkań religijnych, centra handlowe, atrakcje turystyczne, lotniska i inne węzły transportowe.

Amerykanie nie powinni również wyjeżdżać do innych krajów w celu udziału w konflikcie zbrojnym. Departament Stanu przypomniał w związku z tym, że „walka po stronie ugrupowań terrorystycznych lub udzielanie im pomocy może być uważane za materialne wsparcie terroryzmu, co stanowi poważne przestępstwo, które może doprowadzić do pozbawienia wolności i wysokiej grzywny”.

Komunikat zawiera też listę krajów, przed wyjazdami do których ostrzega się Amerykanów. Są to m.in.: Ukraina, Turcja, Korea Północna, Iran, Egipt, Afganistan i wiele innych.