Tajna rola USA w ludobójstwie w Rwandzie

Od kwietnia do lipca 1994 roku zamordowano setki tysięcy mieszkańców Rwandy. Ludobójstwo to wyróżniało się niespotykaną liczbą ludzi zamordowanych w tak krótkim czasie.

Jak pisze „The Guardian”, sojusznicy CIA w ugandyjskim rządzie pomagali w eskalacji terroru i nienawiści etnicznej.

Trzy i pół roku do ludobójstwa armia powstańcza, składająca się w znacznej przewadze z uchodźców Tutsi z Ugandy i nazywana Rwandyjskim Frontem Patriotycznym, zaatakowały Rwandę. Uzbroiła i wyszkoliła powstańców sąsiednia Uganda, w której rządził Yoweri Museveni. Waszyngton nie tylko ignorował pomoc Ugandy dla powstańców z Rwandy, ale sam też wysyłał pomoc wojskową i gospodarczą Museveni. A gdy doszło do ludobójstwa, zaczął nazywać go negocjatorem pokojowym. Później Bill Clinton wielokrotnie przepraszał za amerykańską bezczynność podczas ludobójstwa.