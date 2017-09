Saakaszwili kontynuuje tournée po Ukrainie

Były prezydent Gruzji i gubernator obwodu odeskiego Michaił Saakaszwili przyjechał do Chersonia – poinformowała służba prasowa partii Ruch Nowych Sił, której jest on liderem.

Polityk objeżdża Ukrainę w poszukiwaniu zwolenników. Pierwszym miastem na jego drodze były Czerniowce.

— Michaił jest obecnie w Chersoniu. Zamierza odwiedzić kapelana, którego zatrzymano (za przekroczenie granicy – red.) – poinformowała służba prasowa.

Partia potwierdziła, że Saakaszwili chce pojechać do Kijowa 19 września.

Pozbawiony obywatelstwa ukraińskiego Saakaszwili w niedzielę wieczorem przy pomocy swoich zwolenników przedarł się przez kordon pograniczników i policji na polsko-ukraińskim przejściu granicznym Szeginie. Wszczęto postępowanie karne z czterech artykułów, głównie dotyczących organizacji nielegalnego przekroczenia granicy i stawiania oporu podczas zatrzymania.

Saakaszwili na poniedziałkowej konferencji we Lwowie powiedział, że nie złamał prawa podczas przekraczania granicy i zamierza przed sądem bronić swojego prawa do posiadania obywatelstwa ukraińskiego. Polityk twierdzi, że funkcjonariusze w trakcie przeszukania „ukradli jego paszport”, ale policja zaprzecza, by taka sytuacja miała miejsce. Adwokat Saakaszwilego złożył wniosek do ukraińskiej służby migracyjnej o uznanie jego klienta za osobę potrzebującą dodatkowej ochrony państwa, aby zapobiec jego ekstradycji z Ukrainy do Gruzji.

Wcześniej prezydent Ukrainy Petro Poroszenko pozbawił Saakaszwilego obywatelstwa ukraińskiego. Administracja prezydenta wyjaśniła to udzieleniem nieprawdziwej informacji podczas jego otrzymania. Sam Saakaszwili przebywał wówczas w USA, później odwiedził Polskę, Litwę i Węgry.