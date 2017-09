Zacharowa: UE podstemplowała decyzję o przedłużeniu sankcji wobec Rosji

„Nie była to dla nas niespodzianka, biorąc pod uwagę uprzedzone podejście Unii Europejskiej do konfliktu na Ukrainie i niechęć do rzetelnej oceny działań reżimu kijowskiego zmierzających do poderwana procesu wdrażania porozumień mińskich” – powiedziała przedstawicielka rosyjskiego resortu polityki zagranicznej.

Zacharowa przypomniała, że „w odpowiedzi na nieprzyjazne działania UE została zatwierdzona rosyjska czarna lista, która nadal będzie obowiązywać”.

Wcześniej UE podjęła ostateczną decyzję w sprawie przedłużenia o 6 miesięcy sankcji wobec osób fizycznych i prawnych z Rosji.