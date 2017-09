Dyplomaci po „ataku akustycznym” tracą słuch i pamięć

© Sputnik. Vladimir Astapkovich Czy Rosja przestanie być częścią Zachodu?

Pracownicy ambasady USA w Hawanie, którzy rzekomo padli ofiarami «ataku akustycznego», częściowo tracą słuch, występują u nich także problemy z mową i pamięcią — podaje The Guardian. Jak pisze autor artykułu, co najmniej 21 dyplomatów zaczęło zapominać poszczególne słowa a także zetknęło się z poważnymi zaburzeniami uwagi. Przypomnijmy, że wcześniej zachodnie media poinformowały, że przeciwko amerykańskim dyplomatom na Kubie użyto pewnych przyrządów akustycznych, co spowodowało u nich poważne problemy zdrowotne.