Postanowienie, aby nazwać forum, odbywające się w Kijowie, "jałtańskim" jest fantomowym bólem władz kijowskich – powiedziała rzeczniczka MSZ Federacji Rosyjskiej Maria Zacharowa.

Forum Międzynarodowej Organizacji "Jałtańska Strategia Europejska" (YES), na którym obecny jest prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, wystartowało w czwartek w Kijowie. Wśród gości są były sekretarz stanu USA John Kerry, a także wiceprezydent Komisji Europejskiej ds. energetyki Maroš Šefčovič.

Czy to jedyne dziwactwo, które możemy zaobserwować u kijowskich władz? Można powiedzieć, że to bóle fantomowe, ale władze kijowskie nie powinny szukać winnych tego stanu za granicą – powiedziała na briefingu.

"Rozumiem, że bardzo wygodnie jest oskarżać Federację Rosyjską, rozumiem, że stało się to już ideą narodową. Niestety, to wielki błąd, że władze kijowskie stale opowiadają swoim obywatelom o rzekomej rosyjskiej agresji, rzekomej odpowiedzialności Rosji za wszystkie ich nieszczęścia. To kolosalny błąd" – dodała Zacharowa.