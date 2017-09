Siemens odmówił Ukrainie z powodu Rosji

Szef ukraińskiej kompanii Naftohaz Andrij Kobolew oświadczył, że niemiecki koncern Siemens odmówił dostaw oprzyrządowania dla systemu rurociągowego Ukrainy z powodu dostaw do Rosji.

"Dziś rano miałem spotkanie w Ukrtransgazie, który realizuje tranzyt gazu do państw europejskich. Raport, który otrzymali świadczy, że pierwszych siedem (ładunków – red.), które stanowią pierwszą połowę kompresora General Electric, <…> przybyło dziś na Ukrainę" – powiedział Kobolew występując na forum międzynarodowej organizacji "Jałtańska Europejska Strategia" (YES), które transmitowała telewizja "112 Ukraina".

Muszę powiedzieć, że początkowo to był kompresor Siemens. Ale w pewnym momencie z Siemensa zadzwoniono i powiedziano: jeśli dostarczymy wam tylko jedną maszynę, to nasze dostawy do Rosji będą równe zeru, dlatego wybaczcie — dodał szef Naftohazu Ukrainy.