„Atak klonów" nie do uniknięcia

Sputnik poprosił o komentarz Davida Stupplesa, eksperta w dziedzinie elektroniki, który zgodził się z wojskowymi i wyraził opinię, że ze strony Wielkiej Brytanii i NATO głupotą byłoby nie przygotować się do wojen robotów.

– Zapoznałem się z oświadczeniami ponad setki specjalistów w dziedzinie sztucznej inteligencji. Naukowcy opowiadają się za przerwaniem wszystkich badań w sferze stworzenia autonomicznych uzbrojonych robotów (robotów zabójców). Naukowcy czynili podobne oświadczenia w przeszłości. Nazwałbym takie wypowiedzi naiwnymi, dlatego, że nie można zatrzymać rozwoju technologii. Jesli podobne roboty powstaną, to będą stworzone przez państwa, które nie podzielają zdania tych specjalistów.

Jednak w pełni popieram stanowisko naukowców, którzy opowiadają się za koniecznościa stworzenia systemu kontroli nad robotami bojowymi. Tak, technologie zrobotyzowanej broni trzeba opracowywać nadal. Będziemy korzystać z bojowych robotów podczas konfliktów wojskowych, ale konieczne jest stworzenie systemu kontroli.

– Czy uważa pan, że w konwencji genewskiej powinno zostać wniesione uzupełnienie, regulujące użycie tych robotów?

– Możliwe, że to swojego rodzaju wykorzystanie awaryjnego wyłącznika. Czyli, robot wyjdzie spod kontroli, a my go zniszczymy. Ale tutaj trzeba rozpatrzyć także inne aspekty tego problemu. Jeśli mówimy o tym, że działania tych robotów będzie kontrolować człowiek, to co się stanie, jeśli system łączności z robotem zostanie zniszczony przez przeciwnika? W takiej sytuacji stracimy kontrolę nad własną bronią. Konieczne jest, aby te roboty, autonomiczne systemy broni, miały system podejmowania decyzji.

– Czy staniemy się świadkami konfliktu wojennnego, w którym jedna ze stron będzie wykorzystywać roboty bojowe, zdolne do podjęcia decyzji w razie przerwania łączności?

– Tak, możliwe, że na pierwszym etapie roboty będą mieć ograniczony wybór działania. Ale jeśli przyjrzeć się temu, co się dzieje wokół, to okazuje się, że my już wykorzystujemy drony do misji wywiadowczych. W Syrii i Iraku wykorzystujemy je do operacji wojennych w zakresie likwidacji terrorystów. Bez względu na to, że kierowanie ubzrojonymi dronami realizują operatorzy w centrach, które znajdują się w Wielkiej Brytanii czy USA, to co się stanie, jeśli system wyjdzie spod kontroli? Czy dron musi wtedy powrócić do bazy? Wiele osób odpowiedziałoby twierdząco. W wojnie asymetrycznej taki scenariusz jest możliwy. A teraz wyobraźcie sobie, że doszło do wojny na wielką skalę. Kto by chciał, aby na bazę wrócił dron przeprogramowany przez wroga?

– Jeśli stosować tego rodzaju broń przeciwko ekstremistom, to będzie wiele strat wśród ludności cywilnej.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy Rosyjski wóz bojowy przetestowany w Syrii

– Władze niektórych państw podczas działań bojowych odnoszą się wobec ludności cywilnej jak wobec zasobów do zużycia, czyli dopuszczają straty wśród cywilów. Jednak jeśli mówić o takich organizacjach jak ISIS, na które pracuje niemało profesonalistów z różnych sfer, to możliwości stworzenia takiej broni w ISIS nie ma. Za to są pewne marginalne państwa, nie będę ich tu wymieniać, które nie podpisały i nie będą podpisywać konwencji genewskiej. Nawet, jeśli niektóre z nich już ją podpisały, to będą ignorować niektóre punkty na korzyść własnej ochrony. Jeśli się okaże, że te państwa mogą opracować autonomiczne systemy bojowe, to NATO, a także inne państwa zachodnie będą musiały opracować takie same systemy.

W filmie "Gwiezdne wojny: Armia klonów" widzieliśmy armię robotów. Mogę sobie wyobrazić, że coś takiego będzie miało miejsce, dlatego, że państwa chcą przestać (wysyłać na śmierć) swoich żołnierzy w dość niebezpieczne misje, a zatem będą w tym celu wysyłać roboty.