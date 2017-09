Human Rights Watch oskarżyła SBU o tortury

Według HRW, 29-letnią Ukrainkę oskarżono o zdradę państwa, a sąd w Dnipro usankcjonował jej zatrzymanie na czas prowadzenia śledztwa. Mastikaszewa w sierpniu przyjechała do obwodu dniepropietrowskiego, aby odwiedzić syna i matkę. Została zatrzymana 15 sierpnia, kiedy wsiadała do autobusu, aby powrócić do Moskwy.

Adwokat Mastikaszewy opowiedział obrońcom praw człowieka, że po zatrzymaniu torturowano ją i zmuszano do przyznania się przed kamerą do pracy na rzecz FSB Rosji.

"Władze ukraińskie powinny niezwłocznie zbadać doniesienia o nielegalnych zatrzymaniach i torturach" – powiedział Hugh Wiliamson, dyrektor ds. praw człowieka w Europie i Azji Środkowej, który zauważył również, że na Ukrainie nasiliły się przypadki tortur, "które pozostają bezkarne".

Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy Wasilij Hrycak 17 sierpnia na briefingu powiedział o zatrzymaniu dwóch obywateli Ukrainy: Darii Mastikaszewy i Aleksandra Karataja. Według SBU, na zlecenie rosyjskich służb specjalnych mieli oni przygotowywać zamachy terrorystyczne w Moskwie i innych miastach rosyjskich, za które winą miano obarczyć ukraińskich wojskowych w Donbasie.

Partner życiowy Matikaszewy, Rosjanin Siergiej Sokołow powiedział, że nie miała ona żadnego związku z działalnością służb specjalnych i zajmowała sie wyłącznie rozwojem sportu rekreacyjnego. Do Dnipra, gdzie się urodziła, przyjechała wyłącznie, aby przygotować swojego 10-letniego syna do nowego roku szkolnego. Sokołow opowiedział także, że przy zatrzymaniu pracownicy SBU pobili Mastikaszewą. Była duszona, na głowę założono jej plastikową torebkę i wywieziono do Donbasu grożąc zabiciem.