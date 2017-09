NATO o zakupie rosyjskich S-400 przez Turcję

Moskwa i Ankara osiągnęły porozumienie o dostawie rosyjskich systemów S-400 do Turcji i podpisały kontrakt, poinformowała służba prasowa Federalnej Służby ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej Federacji Rosyjskiej. Wcześniej prezydent Turcji Erdogan powiedział , że Ankara wniosła pierwszą transzę opłaty za rosyjskie S-400.

"Jeśli mieliście na myśli zakup S-400, to nie sądzę, żeby to świadczyło o oddalaniu się Turcji od NATO lub zachodnich instytucji, ani o zbliżeniu z Rosją. Nie sądzę, dlatego, że tureckie władze jasno oświadczyły, że uważają Turcję za wiernego sojusznika w NATO i tak będzie nadal" – powiedział Ildam, występując na spotkaniu rady obserwacyjnej YES.