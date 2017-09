Rosja w misji pokojowej ONZ w Donbasie: „To szaleństwo"

© AP Photo/ Alexander Zemlianichenko Japończycy zapytali Gorbaczowa, jak postępować z Rosją

Klimkin uważa, że mandat misji powinien obejmować terytorium Donbasu, w tym i granicę ukraińsko-rosyjską.

"Wszystko to powinno dać podstawy, aby zaczął się efektywny okres przechodni, który doprowadziłby do wyborów" – powiedział minister na briefingu, który transmitowała ukraińska telewizja.

Jednocześnie, według jego słów, rosyjscy żołnierze pokojowi nie powinni brać udziału w misji ONZ. "Uważamy, że w żadnym wypadku, ponieważ Rosja to państwo agresor, jeśli ona jeszcze będzie uczestniczyć w misji pokojowej, to to się po prostu nie mieści w głowie" – powiedział Klimkin.

Ponadto, nie można dopuścić, aby Rosja w jakiś sposób kontrolowała przygotowanie do wyborów, dodał Klimkin. Według jego słów, w skład wojsk pokojowych powinni wejść przedstawiciele państw, którym Ukraina i wspólnota międzynarodowa ufają.