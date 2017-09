Izrael: Wychodźca z Ukrainy pobił kobietę, biorąc ją za Rosjankę

Incydent miał miejsce 11 września. Kobieta szła ulicą, gdy nieznany mężczyzna odezwał się do niej po ukraińsku. Czterdziestolatka zwróciła się do niego po rosyjsku, co wywołało jego agresję. Najpierw mężczyzna naubliżał jej, a potem rzucił się z pięściami. – Upadłam na ziemię, ale on dalej mnie bił – powiedziała ofiara.

Policjanci, którzy przybyli na miejsce, zatrzymali napastnika. Okazał się nim wychodźca z Ukrainy Andriej Dowżenko. Jego ofiara, obywatelka Ukrainy, trafiła do szpitala.

W sądzie zatrzymany twierdził, że uznał pobitą przez siebie kobietę za pewną Rosjankę, która rzekoma groziła mu śmiercią. Jak informuje portal, w sobotę sąd aresztował Ukraińca do zakończenia postępowania sądowego.