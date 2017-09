Pentagon oskarża Rosję o atak na syryjską opozycję. Rosyjskie MO odpowiada

Dowództwo Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji zawczasu poinformowało amerykańskich partnerów o granicach operacji wojskowej w Dajr az-Zaur – powiedział rzecznik rosyjskiego Ministerstwa Obrony gen. Igor Konaszenkow.

Tak odpowiedział on na oskarżenia koalicji pod wodzą USA, że rosyjskie samoloty przeprowadziły naloty w pobliżu Dajr az-Zaur, w których zostali ranni „bojownicy spośród partnerów koalicji”.

Wcześniej kurdyjskie źródło poinformowało RIA Novosti, że sześciu bojowników Syryjskich Sił Demokratycznych odniosło obrażenia w ataku syryjskich sił powietrznych.

W oświadczeniu sztabu koalicji mowa jest o tym, że w wyniku działań Sił Powietrzno-Kosmicznych w pobliżu Dajr az-Zaur o godz. 12:30 GMT 16 września zostali ranni bojownicy, będący partnerami koalicji. W dokumencie stwierdzono, że strona rosyjska wiedziała o pozycjach opozycji i doradców z koalicji w tym rejonie.

Rzecznik rosyjskiego resortu obrony oświadczył, że te oskarżenia są nieprawdą. – Nie jest to możliwe. Po co mielibyśmy ich bombardować? – podkreślił Konaszenkow.