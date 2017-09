Dlaczego Maria Szarapowa nie wyszła za mąż?

© Sputnik. Sergey Pyatakov Najstarsza ulica Moskwy 12

Rosyjska tenisistka Maria Szarapowa zdradziła, dlaczego zdecydowała się na odwołanie ślubu z koszykarzem Sašą Vujačiciem w 2012 roku.

„Między nami pojawiło się wzajemne zrozumienie i bliskość, które – jak mi się wydawało – mogły być tylko między dwoma sportowcami. Wszystko było dobrze. On mieszkał w Los Angeles, był zawodowym sportowcem, wysoki, miał wschodnioeuropejską mentalność i silne więzi z rodziną. Na papierze było wszystko w porządku – napisała Szarapowa w swoje książce.

W październiku 2010 roku ogłoszono zaręczyny Vujačicia i Szarapowej, ale 31 sierpnia 2012 roku Rosjanka oświadczyła, że rozstała się z narzeczonym, a ślub odwołano.

— W Los Angeles zawsze nalegał, abyśmy zatrzymywali się u niego, choć mój dom był większy, lepszy i dwa kroki od jego. To było jego męskie ego, być może wschodnioeuropejskie męskie ego. Dla niego było ważne być najważniejszym, być panem sytuacji. Nie lubił, jak mu się przypominało, że też robię karierę, że mój dom jest większy, że lepiej zarabiam. Dla mnie nie było to ważne, ale nie dla niego. To, że odnosiłam większe sukcesy i miałam większy prestiż w moim świecie niż on w swoim, nigdy nie przyznaliśmy, ani nie rozmawialiśmy na ten temat. Zostawaliśmy u niego i udawaliśmy, że nie ma to znaczenia – wyznała tenisistka.