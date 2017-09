Rosyjski dron „Orlan-10”, który znaleźli ukraińscy żołnierze w obwodzie donieckim i który uznali za dowód na udział Moskwy w konflikcie zbrojnym w Donbasie, jest ogólnie dostępny w sprzedaży – napisał na stronie „360” członek Rosyjskiej Akademii Nauk Artyleryjskich i Rakietowych Konstantin Siwkow.

— Należy zauważyć, że jego pojawienie się tam, nie jest niczym niezwykłym. „Orlan-10 jest dronem podwójnego przeznaczenia. Jest powszechnie używany w sektorze cywilnym, można go kupić i jest dostarczany za granicę w zasadzie w nieograniczonych ilościach – wyjaśnił Siwkow.

Dron jest wykorzystywany do różnych celów, m.in. monitorowania realizacji prac remontowych na dużych powierzchniach i stanu sieci dróg, obserwacji trudnodostępnych rejonów, w systemach przeciwpożarowych i do likwidacji skutków awarii.

Zdaniem eksperta „Orlan-10” nie mógł być wykorzystywany na Ukrainie do celów wojskowych. – Aby stał się on systemem wojskowym, powinien zostać włączony do systemu zarządzania bronią. Na poziomie samolocików dla dzieci, które są sprzedawane w „Świecie dziecka”, tylko nieco większych rozmiarów – powiedział Siwkow.

Z kolei wiceprzewodniczący komisji do spraw międzynarodowych Rady Federacji, szef komisji ds. ochrony suwerenności państwowej Rady Federacji Andriej Klimow w rozmowie z RT nie wykluczył, że podobne informacje mogą być prowokacją, gdy „czyjś aparat będzie przedstawiany jako rosyjski”.

Wcześniej Kijów poinformował o upadku drona „Orlan-10” w obwodzie donieckim. Według wojskowych wypełniał on misję wojskową, co po raz kolejny dowodzi, że Rosja ingeruje w konflikt na wschodzie kraju.