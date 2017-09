Najbogatsza mafia na świecie: jak jest zbudowana yakuza

Łączna liczebność yakuzy wynosi od 80 do 110 tysięcy osób, a jej największy klan Yamaguti-gumi uważany jest za najbogatsze ugrupowanie przestępcze na świecie. W 2015 roku dochód tego klanu wyniósł 80 miliardów dolarów.

Korzenie japońskiej mafii sięgają średniowiecza. Uważa się, że przodkami obecnych yakuza byli drobni uliczni handlarze i miłośnicy gier hazardowych. Samo słowo yakuza oznacza gorszą kombinację w grze karcianej hanafuda. Początkowo przodkowie japońskich mafiozów znajdowali się na marginesie społeczeństwa, stąd takie przezwisko.

© AFP 2017/ Fred Dufour Mężczyźni z tradycyjnym tatuażem yakuza Yrezumi na festiwalu Sanja Matsuri w Tokio.

Yakuza znani są ze swojej tradycji tatuowania ciała. Niektórzy mafiozi są cali pokryci tatuażami. Tatuaże mają skryte znaczenia. Na przykład, pierwszy tatuaż zwykle oznacza przejście z rodziny rodziców do nowej rodziny – yakuza. Nie demonstruje się tatuaży, zwykle członkowie klanów wybierają zakrytą odzież. Jedyny wyjątek, kiedy postronna osoba może zobaczyć tatuaże, to shintoistyczne święto Sanja Matsuri.

Inna "tradycja" yakuzy dotyczy kar. Za przewinienie wobec klanu mafiozi odcinają kawałki palców, po jednym za każde przewinienie, przy czym dokonać tego powinien sam winowajca. Po odcięciu jednego palca przechodzi do kolejnego. Ten obyczaj również jest stary: im mniej palców pozostawało dawniej u yakuza, tym trudniej było mu trzymać miecz, a to znaczy, że rosła jego zależność od bossa i klanu. W tej chwili ma to raczej symboliczne znaczenie.

Węzły, które łączą członków klanu yakuza, są podobne do rodzinnych więzów. Autorytet głowy społeczeństwa jest niepodważalny, a szeregowi członkowie uważają się za braci. Położenie członków klanu określa ścisła hierarchia. Zwykle szeregowi członkowie klanu nie opuszczają kontrolowanego terytorium, wyjątek stanowi otrzymanie szczególnie obiecującego "zamówienia" lub też prowadzenie wojny z konkurentami. Łącznie w Japonii istnieje 20 klanów yakuza.

Spektrum działalności yakuza jest szerokie: prostytucja, hazard, narkotyki, handel bronią, przemyt. Silne są pozycje mafii w branży pornograficznej. Jednocześnie yakuza dążą do zalegalizowania źródeł dochodu, inwestując pieniądze w przemysł rozrywkowy, handel akcjami i usługi audytu.

Japońskie władze próbują walczyć z wpływem mafii, ale mówić o pełnym zwycięstwie jest na razie za wczesnie. Wpływ klanów jest zbyt wielki, a niekiedy w prasie pojawiają się materiały o związkach tych czy innych członków rządu z mafią. Dążenie do legalizacji swojej działalności pomaga yakuza w walce z władzami. Klany nie są już tajemnicą, adresy mieszkań i kwater sztabowych można znaleźć na stronie Narodowej Agencji Policyjnej Japonii.