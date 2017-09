Co z procesem ws. dostaw turbin Siemens na Krym?

Niemiecki koncern domaga się uznania za nieważną transakcji dostaw turbin dla budowanych na Krymie elektrowni — donosi korespondent RIA Novosti z sali sądowej.

© Sputnik. Siergiej Guniejew Gorbaczow: Putin ma więcej plusów niż minusów

Sąd odrzucił apelację pozwanej spółki Technopromeksport w sprawie przeniesienia wstępnych rozpraw uzasadnioną tym, że prawomocność umowy dostawy turbin z 16 października 2015 roku jest już sprawdzana w sądzie arbitrażowym w Moskwie w ramach postępowania upadłościowego S.A. Technopromeksport. Według słów rzecznika pozwanego tymczasowy zarządzający S.A. Technopromeksport prosi o uznanie transakcji za nieważną, sądy dwóch instancji odrzuciły jego prośbę, lecz 3 października zostanie rozpatrzona skarga kasacyjna zarządzającego.

Niemiecki koncern żąda uznania za nieważną transakcji składającej się z dwóch części — umowy między Siemens Gas Turbines Technologies (65% należy do Siemens, 35% — do Silowyje Maszyny) i S.A. Technopromeksport z 10 marca 2015 roku oraz umowy między S.A. Technopromeksport i Sp. z o.o. Technopromeksport z 16 października 2015 roku. Także powód żąda zastosowania konsekwencji nieważnej transakcji, a mianowicie zobowiązania Sp. z o.o. Technopromeksport do zwrócenia czterech turbin do producenta — rosyjskiej «córki» Siemensa.