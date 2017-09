USA i Ukraina odrzuciły plan Rosji dot. misji pokojowej ONZ w Donbasie

Jednocześnie Ukraina może przedstawić alternatywny dokument — oznajmił stały przedstawiciel Rosji w ONZ Wasilij Nebenzja.

«Ten projekt był już omawiany w ramach Rady Bezpieczeństwa, była reakcja ze strony partnerów. Proponowaliśmy pracę nad tekstem tego projektu, lecz delegacje Ukrainy i USA po pierwszej dyskusji stwierdziły, że nie są gotowe do dalszej pracy nad tekstem, będą miały znaczne uwagi» — oświadczył przedstawiciel Rosji przy ONZ. Nebenzja dodał, że prawdopodobnie strona ukraińska ma kontrprojekt dotyczący rozmieszczenia sił pokojowych w Donbasie.

Wcześniej do wiadomości publicznej podano, że Rosja skierowała do Rady Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji w sprawie stworzenia uzbrojonej w broń strzelecką misji ONZ do ochrony obserwatorów OBWE na wschodzie Ukrainy.