Maduro jak Stalin

Prezydent Wenezueli Nicolas Maduro uważa, że z wyglądu przypomina przywódcę Józefa Stalina. Powiedział to na antenie telewizji Venezolana de Televisión.

«Na świecie są ludzie, którzy nazywają mnie karaibskim Stalinem. Jestem podobny. Popatrzcie na mój profil» — cytuje jego słowa Venezuela al Dia. Wcześniej Maduro poinformował o gotowości do rozmów z opozycją. Latem w Wenezueli odbyły się wybory do Narodowego Zgromadzenia Konstytucyjnego, które zajmie się przygotowaniem poprawek do Konstytucji państwa. Opozycja nie uznała wyników wyborów i zażądała przeprowadzenia referendum.