UE nie wyklucza ograniczonej «odpowiedzi wojskowej» terrorystom

«Nie wykluczamy odpowiedzi wojskowej, lecz nie chcemy czysto wojskowego podejścia a la (George) Bush Junior» — cytuje de Kerchove'a belgijska agencja Belga.

W pierwszym roku kadencji prezydenckiej Busha Juniora doszło do zamachów 11 września 2011 roku, po których podjął decyzję o wprowadzeniu wojsk do Afganistanu, a w 2003 roku — do Iraku. Według słów koordynatora UE ds. zwalczania terroryzmu, który został powołany na to stanowisko 17 września 2007 roku, UE «nie wyobrażała sobie, że tak wielu Europejczyków jedzie walczyć (po stronie terrorystów) i że organizacja (terrorystyczna Państwo Islamskie) jest w stanie przyciągać ludzi z całego świata».

W związku z tym Kerchove wyraził niepokój, że islamskiej radykalizacji ulegają dzisiaj ludzie, którzy nie mają bezpośrednich kontaktów z organizacjami terrorystycznymi. «Wróg ma coraz więcej twarzy» — powiedział.