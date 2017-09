Spotkanie Tillersona z Ławrowem: „To USA go potrzebowały"

W poniedziałek odbyło się spotkanie szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa i sekretarza stanu USA Rexa Tillersona. Politycy przybyli do Nowego Jorku na 72. sesję Zgromadzenia Ogólnego ONZ i skorzystali z okazji, by przeprowadzić nieformalne rozmowy.

Spotkanie za zamkniętymi drzwiami odbyło się w Stałym Przedstawicielstwie Rosji przy ONZ i jak przekazują agencje informacyjne, trwało około 45 minut. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji poinformowało później, że w czasie spotkania politycy rozmawiali m.in. o realizacji mińskich porozumień oraz „różnych aspektach sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce Północnej".

Ławrow i Tillerson po raz kolejny zwrócili uwagę na konieczność ograniczenia sytuacji konfliktowych w czasie operacji wojskowych w Syrii, zmniejszenia agresji oraz stworzenia warunków do dalszej realizacji procesu genewskiego zgodnie z rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ" — poinformowała rzeczniczka prasowa Departamentu Stanu Heather Nauert.

Spotkanie szefów resortów polityki zagranicznej obu krajów w wywiadzie dla radia Sputnik skomentował wiceprzewodniczący komisji ds. międzynarodowych Rady Federacji Władimir Dżabarow.

Negocjacje odbyły się zaraz po tym, jak Siergiej Ławrow przybył do Nowego Jorku i świadczy to o tym, że Amerykanie bardzo oczekiwali tego spotkania, ponieważ temat Syrii i Ukrainy jest niezwykle ważny dla obydwu krajów. Oprócz tego nie wykluczam, że w trakcie wizyty Ławrowa w Nowym Jorku Biały Dom może zaproponować reformę ONZ. Na tym etapie Rosja raczej nie poprze tej propozycji. Mówiąc otwarcie, nie jest to odpowiedni czas na zajmowanie się reformą tej organizacji. Najpierw trzeba omówić ten pomysł z wszystkimi państwami, które są członkami ONZ — uważa Władimir Dżabarow.

Dodał również, że program uczestnictwa szefa MSZ Rosji na 72. Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przewiduje wiele ważnych spotkań.

© Sputnik. Michael Alaeddin Rosja chce wiedzieć jak przebiega rozdzielanie syryjskiej opozycji od terrorystów

„Jest to odpowiedź tym, którzy powtarzają, że Rosja jest obecnie «w izolacji». Jak widzimy, pomimo tej tak zwanej «izolacji» z rosyjskim ministrem od razu zechciał spotkać się sekretarz stanu USA . Świadczy to o tym, że Rosja odgrywała, odgrywa i będzie odgrywać niezwykle ważną rolę w światowej polityce" — powiedział Władimir Dżabarow.