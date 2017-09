Rosyjskie marzenie Angeli Merkel

© AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert UE nie wyklucza ograniczonej «odpowiedzi wojskowej» terrorystom

Na pytanie o ulubiony kraj Merkel odpowiedziała: «W ogóle to Niemcy». Powiedziała także, że marzy o dwóch podróżach. «Kiedyś do Gór Skalistych i kiedyś — do Rosji, Koleją Transsyberyjską» — oświadczyła kanclerz w wywiadzie dla młodych Niemców opublikowanym na jej profilu na Facebooku. Poza tym Merkel opowiedziała, że język rosyjski był jednym z jej ulubionych przedmiotów w szkole.