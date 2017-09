Łotwa sporządziła instrukcję rozpoznawania szpiegów

© Sputnik. Valeriy Melnikov USA i Ukraina nie chcą zakończenia wojny w Donbasie

Służby porządkowe doradzają obywatelom, by ostrożnie podchodzili do obcokrajowców aktywnie interesujących się sytuacją w państwie lub w pracy. Poza tym sugerują zachowanie czujność wobec osób wyjątkowo przyjaznych, szybko przechodzących na nieformalny styl komunikacji, zachęcających do nawiązania kontaktu w serwisach społecznościowych a także przepytujących o przekonania ideologiczne. W razie podejrzenia, że ma się do czynienia ze szpiegiem, litewska policja zaleca unikanie nieprzemyślanych odpowiedzi i obietnic a także zapamiętanie danych, które chciał uzyskać cudzoziemiec.