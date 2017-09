Erdogan: «A terrorystom bezpłatnie»

Prezydent Turcji Tayyip Erdogan skrytykował USA za odmowę sprzedaży amerykańskiej broni pracownikom ochrony, przypominając, że USA bezpłatnie zbroją siły samoobrony syryjskich Kurdów, których Ankara uznaje za organizację terrorystyczną związaną z zakazaną w kraju Partią Pracujących Kurdystanu.

© Sputnik. Aleksiej Witwicki Warszawa: dewastacja mauzoleum żołnierzy radzieckich

Agencja Associated Press poinformowała, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa anulowała sprzedaż broni za kwotę 1,2 mln dolarów ze względu na zachowanie ochroniarzy Erdogana. Podczas wizyty prezydenta Turcji w USA w maju doszło do konfliktu między jego ochroniarzami i uczestnikami akcji protestacyjnej w pobliżu rezydencji ambasadora Turcji w Waszyngtonie. Przebywający w amerykańskiej stolicy Erdogan osobiście obserwował, jak jego ochroniarze bili demonstrantów, o czym świadczy nagranie z miejsca wydarzenia.

Jeśli nie jesteśmy w stanie kupić tej broni od USA, dlaczego bezpłatnie trafia do terrorystów w Syrii? To pytanie, które zadajemy naszym przyjaciołom w USA. I kiedy nie otrzymujemy na niego odpowiedzi, jako partner strategiczny USA odczuwamy ubolewanie — oznajmił Erdogan podczas wizyty w USA, gdzie bierze udział w 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Cytuje go telewizja NTV.

Rzecznik Departamentu Stanu USA wcześniej odmówił potwierdzenia dla RIA Novosti doniesienia, że administracja Trumpa anulowała sprzedaż amerykańskiej broni pracownikom służby ochrony Erdogana za kwotę 1,2 mln dolarów.