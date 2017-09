Ukraiński prezydent Petro Poroszenko oświadczył wcześniej, że amerykański senat zatwierdził przyznanie Kijowowi 500 mln dolarów na pomoc w sferze bezpieczeństwa i obrony. Zdaniem ukraińskiego prezydenta projekt ustawy przewiduje dostawy Kijowowi „broni śmiercionośnej o charakterze obronnym".

„Amerykańskim władzom pasuje podtrzymywanie permanentnej niestabilności na granicy z Rosją. Marionetkowe władze Ukrainy przyjmą każdy ochłap od swoich kuratorów w oczekiwaniu na kolejne transze, za które przyjdzie się rozliczyć nadchodzącym pokoleniom Ukraińców" — powiedziała Żejnowa.

Ukraińska deputowana uważa, że USA mogą dostarczyć Ukrainie wycofaną z użytku broń po cenie nowej. „Jakkolwiek by było, w projekcie budżetu obronnego USA na 2018 rok pomoc Ukrainie została zmniejszona o 200 mln dolarów. To wszystko, na co mogą liczyć żołnierze ATO (tzw. operacji antyterrorystycznej — red.). To kolejna wycofana z użytku broń sprzedawana po cenie nowej. USA upieką dwie pieczenie przy jednym ogniu — nie wydadzą pieniędzy na utylizację i wystąpią w roli „obrońcy słabych" — powiedziała Żejnowa.

Według słów ukraińskiej deputowanej w 2015 roku, w kontekście osłabienia napięcia na linii rozgraniczającej strony konfliktu w Donbasie i wycofania broni amerykański Kongres już uchwalał rezolucję o przyznaniu prezydentowi uprawnień do dostarczania Ukrainie „śmiercionośnej broni".