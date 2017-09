Tokio rozmieszcza Patrioty

Oświadczył to dzisiaj dziennikarzom minister obrony Japonii Itsunori Onodera. Podczas niedawnych testów północnokoreańskie rakiety przeleciały nad Hokkaido i spadły do Pacyfiku bez żadnych ostrzeżeń ze strony Pjongjangu. «Biorąc pod uwagę takie surowe okoliczności ministerstwo obrony podejmuje wzmocnione środki ostrożności i w charakterze jednego z nich w celu przygotowania się do nieprzewidywalnych sytuacji dzisiaj do Hakodate na półwyspie Oshima zostały wysłane baterie PAC-3» — oznajmił Onodera.

Stenogram jego przemówienia jest umieszczony na stronie Ministerstwa Obrony Japonii.

Onodera podkreślił, że systemy PAC-3 zostaną przetransportowane do bazy wojskowej Hakodate Lądowych Sił Samoobrony Japonii. «Co się tyczy ministerstwa obrony, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę obywateli w każdej sytuacji» — podkreślił japoński minister.

Ostatnia próba rakietowa w KRLD odbyła się 15 września mimo zaostrzenia sankcji RB ONZ po przeprowadzonej przez Pjongjang 3 września próby nuklearnej.