Wicepremier krymskiego rządu Dmitrij Połonski powiedział, że Naftohaz Ukrainy naliczył mityczne sumy strat na Krymie i wezwał władze Kijowa, aby najpierw wynagrodziły półwyspowi straty za lata pod ukraińską jurysdykcją.

Wcześniej w środę Naftohaz Ukrainy i sześć spółek należących do grupy Naftohaz — „Czornomornaftohaz”, „Ukrtransgaz”, „Likwo”, „Ukrgazdobycza”, „Ukrtransnafta” i „Gaz Ukrainy” — poinformowały o złożeniu do trybunału utworzonego przy Stałym Trybunale Arbitrażowym w Hadze pozwu o wynagrodzenie strat wyrządzonych przez niezgodne z prawem przejęcie przez Federację Rosyjską aktywów grupy na Krymie.

Grupa Naftohaz, powołując się na ekspertów, szacuje straty z tytułu utraty aktywów na Krymie na sumę około 5 miliardów dolarów.

„Przed złożeniem takich pozwów tzw. oficjalny Kijów powinien zrekompensować Krymowi i mieszkańcom Krymu te koszty, wydatki i straty, które półwysep poniósł przez 23 lata ukraińskiej aneksji. Infrastruktura półwyspu została zniszczona, przedsiębiorstwa, rolnictwo, przemysł, sektor gospodarki drogowej, mieszkalnictwa i usług komunalnych. Całe to dziedzictwo tak zwanego «umiejętnego» zarządzania ukraińskich urzędników, protegowanych i wariagów, którzy zostali wysłani na półwysep” — powiedział RIA Novosti Połonski.

Jego zdaniem, jeśli obliczymy straty i szkody na Krymie w czasach ukraińskiej rzeczywistości, to one „znacznie przekroczą te mityczne kwoty, które władze Kijowa starają się naliczyć”.

To jest standardowa ukraińska taktyka, ponieważ oni sami dzisiaj nie są w stanie ani zarobić pieniędzy, ani doprowadzić gospodarki do porządku. Wszystko, co mogą, to tylko żebrać i domagać się czegoś: to ktoś da kredyt, to majątek, to pomoc humanitarną, to przyślą zardzewiałe czołgi. Jest to standardowa taktyka zachowania obecnych ukraińskich władz, które same nie są w stanie nic zrobić — dodał wicepremier.