Źródło: USA są gotowe wycofać się z At Tanf

Nie podały jednak żadnych terminów — poinformowało RIA Novosti źródło zaznajomione z sytuacją.

Na pytanie, czy Amerykanie opuszczają At Tanf, informator odpowiedział: «Mówią, że tak, ale kiedy, dokładnie, nie wiemy».

W garnizonie At Tanf znajduje się jedna z baz wojskowych, gdzie amerykańscy wojskowi szkolą i wyposażają oddziały uzbrojonej syryjskiej opozycji do walki z PI. W maju i czerwcu koalicja przeprowadzała ataki na syryjskie wojska rządowe, które zbliżyły się do oddziałów opozycji niedaleko At Tanf. Później starć między opozycją wspieraną przez USA, siłami rządowymi i ich sojuszników w tym rejonie nie odnotowano.

Pod koniec czerwca Ministerstwo Obrony oświadczyło, że działania koalicji są ograniczone do ściśle uzgodnionych stref w rejonie At Tanf i na wschód od rzeki Eufrat, żadnych naruszeń nie odnotowano.