Kreml: „Freeman to ofiara emocjonalnej egzaltacji"

„Wiele osób twórczych jest łatwo podatnych, czy też łatwo staje ofiarą emocjonalnego zrywu. Nie dysponując prawdziwymi informacjami o rzeczywistym stanie rzeczy, takie osoby padają ofiarą emocjonalnej egzaltacji, przemawia przez nie taka, powiedziałbym, kontynuacja makkartyzmu. Z czasem to przechodzi" — powiedział Pieskow, poproszony o komentarz nagrania z udziałem Freemana, w którym wybrzmiewa apel o „obronę amerykańskiej demokracji od Rosji".

Pieskow poradził nie odnosić się poważnie do takich oświadczeń, bo „nie są one oparte na prawdziwej informacji".

Freeman wziął udział w zdjęciach do nagrania zrobionego przez tzw. Komisję ds. śledztwa przeciwko Rosji. Wideo zostało udostępnione na You Tube. Z niego też dowiadujemy się, że Moskwa chce „zemścić się" na USA za rozpad ZSRR. Aktor oskarża też Moskwę o ataki cybernetyczne i wzywa Donalda Trumpa do ujawnienia prawdy na temat „rosyjskiej ingerencji" w wybory.