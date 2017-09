„Rosja napadła na USA". Ale Morgan Freeman wzywa do wojny domowej

© AFP 2017/ Eduardo Munoz Alvarez „Amerykanie, szykujcie się do wojny z Rosją!"

„Napadli na nas. Trwa wojna" — mówi Freeman i proponuje widzom, by wyobrazili sobie „scenariusz filmu" o tym, jak „agent KGB" postanowił zemścić się za rozpad swojej ojczyzny i został prezydentem. Gdy to mówi, na ekranie wyłania się rosyjski lider Władimir Putin, a za nim archiwalne kadry przedstawiające postradziecką Rosję. Freeman ogłasza, że dla tego człowieka USA to „zaklęty wróg".

Następnie aktor oskarża Rosję o cyberataki na państwa demokratyczne i szerzenie „propagandy". Pod koniec nagrania wzywa prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa do „wyjawienia prawdy" i wystąpienia z apelem do Amerykanów o „rosyjską ingerencję" w wybory.

„Wolny świat potrzebuje naszego przywództwa" — konkluduje Freeman.

Filmik został nakręcony w ramach projektu „Komisja ds. śledztwa przeciwko Rosji". Wśród członków rady eksperckiej figurują reżyser Rob Reiner, były dyrektor Wywiadu Narodowego James Clapper, starszy pracownik naukowy Rady ds. stosunków międzynarodowych Max Boot, a także politolodzy Norm Ornstein i Charles Sykes.