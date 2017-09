Zagraniczni dziennikarze krytykują amerykańskie śledztwo ws. Sputnika

Przewodniczący Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy zrzeszającej około 500 tys. dziennikarzy z ponad 100 państw Philippe Leroux uważa za niedorzeczne wezwania do przeprowadzenia śledztwa w sprawie rzekomej «ingerencji» radia Sputnik w wybory prezydenckie w USA.

Trzech amerykańskich kongresmenów wysłało list do szefa Federalnej Komisji Łączności Ajita Pai z prośbą o zbadanie doniesień o rzekomej ingerencji radia Sputnik w wybory prezydenckie w USA w 2016 roku. Jednocześnie radio zaczęło nadawać na wskazanej częstotliwości 105,5 FM w Waszyngtonie kilka miesięcy po głosowaniu.

«Żądanie przeprowadzenia śledztwa w sprawie wpływu mediów na wynik wyborów brzmi bardzo dziwnie i przypomina wezwanie do cenzury. Myślenie o wpływie mediów na zachowanie wyborców wydaje mi się niedorzeczne, ponieważ lekceważy dojrzałość amerykańskich wyborców» — skomentował Leroux list kongresmenów na prośbę RIA Novosti. Według słów szefa Międzynarodowej Federacji Dziennikarzy, «kiedy oskarża się media o szerzenie nieobiektywnych wiadomości, powinno się wspomnieć informacje uznane za stronnicze i sprawdzić, czy rzeczywiście były stronnicze, oraz czy został wysłany wniosek o poprawkę w przypadku, jeśli były stronnicze, czy ta poprawka została opublikowana czy też odrzucona». «Najwyraźniej tego nie zrobiono. Ostatnie, ale nie mniej ważne, moim zdaniem jest to, że to żądanie jest sprzeczne z wolnością wyrażania opinii będącą kluczową wartością amerykańskiej demokracji» — powiedział Leroux.