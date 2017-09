Ławrow: „No a teraz wynocha!" [Wideo]

Dziennikarz zapytał Ławrowa, czego życzyłby szwajcarskiemu ministrowi. „Życzyłbym mu tego, czego on sam sobie życzy" — odpowiedział Ławrow. „Najważniejsze jest nie to, czego my chcemy dla innych, a to czego każdy z nas chce dla siebie".

Dziennikarz oświadczył, że to „bardzo po rosyjsku". Zamiast słów pożegnania Ławrow rzucił dla żartu: „No a teraz wynocha!". Didier Burkhalterem powiedział, że to „prawdziwie rosyjska rada".

Spotkanie szefów dyplomacji odbyło się na marginesie 72. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.