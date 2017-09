Lekcja liczenia z Petrem Poroszenką

Tymczasem Petro Poroszenko twierdzi, że pieniędzy z tego będzie tylko więcej. I komu tu wierzyć? Policzmy sami.

Senat Stanów Zjednoczonych zatwierdził przyznanie Ukrainie 500 mln dolarów na wsparcie bezpieczeństwa i obrony. Zresztą poinformował o tym nie Senat i nawet nie amerykańskie media, lecz prezydent Ukrainy Petro Poroszenko. Gwoli sprawiedliwości trzeba powiedzieć, że amerykańscy senatorzy rzeczywiście zamierzają przekazać Kijowowi pieniądze , tylko nie 500 mln dolarów, a 150. Zatwierdzili projekt budżetu obronnego USA na rok 2018 w wysokości 692 mld dolarów.

W rozdziale pod nazwą «Modyfikacja i rozszerzenie inicjatywy sprzyjania bezpieczeństwu Ukrainy» podano dokładnie 150 mln dolarów. Dodajmy, że jest to o 200 mln mniej, niż w ubiegłym roku. Możliwości przeznaczenia kwot ponad tę nie ma. Każda zmiana będzie wymagać osobnego zezwolenia Senatu. A więc, pytanie o to, skąd Petro Poroszenko weźmie brakujących 350 mln dolarów, zostaje bez odpowiedzi.

Przypuśćmy, że tę różnicę pokryją kontrakty lub granty. W każdym razie 500 mln dolarów, jak mówią eksperci, nie są kwotą, która zaspokoi wszystkie potrzeby ukraińskiej armii. Zresztą przypomina to historię z amerykańskim węglem dla ukraińskich elektrowni, który tak entuzjastycznie witał Poroszenko. Jaka różnica, że tego węgla jest mało i że jest dwukrotnie a może i więcej droższy od tego, który Ukraina mogłaby otrzymywać z Donbasu.

Сiekawsze jest co innego. Według słów Poroszenki amerykański projekt ustawy przewiduje dostawy «śmiercionośnej broni defensywnej». Na swoim koncie na Facebooku twierdzi, że «po raz pierwszy na szczeblu ustawodawczym proponuje się udostępnienie Ukrainie następujących środków defensywnych: radiolokacyjne środki obrony przeciwlotniczej i obserwacji sytuacji nawodnej; wojenno-morskie środki przeciwminowe; okręty przybrzeżne i ochrony wybrzeża».

Co się tyczy środków przeciwminowych, ochrony wybrzeża i innych — dobrze, niech ochraniają. Nie wiadomo zresztą przed kim — teraz nawet najbardziej zaciekły «majdanowiec» nie spodziewa się ataku na Ukrainę. Co się tyczy broni śmiercionośnej, to już coś poważniejszego. Nie trudno zgadnąć, gdzie dokładnie Kijów wyśle tę broń. Wówczas pokojowe uregulowanie w Donbasie stanie się zadaniem o wiele trudniejszym.

