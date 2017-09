Jeśli taka tendencja się utrzyma, przez roczny okres czasu Rosję odwiedzi ponad pięć milionów Ukraińców. Portal zauważa, że Ukraińcy nie przestają jeździć do Rosji pomimo „politycznych haseł". W 2013 roku, przed zaostrzeniem stosunków między państwami, granicę przekroczyło 6,2 mln Ukraińców.

Z danych na stronie biletów elektronicznych „Ukrzaliznyci" wynika, że 20 września, w pociągu numer 24 relacji Kijów — Moskwa nie pozostało żadnego wolnego miejsca. Przewoźnik „Belawia", realizujący połączenia Kijów-Mińska i Mińsk-Moskwa, powiedział w rozmowie z „Wiestiami", że samoloty wypełniane są w 90%.

Według danych portalu strumień pasażerów stanowią przede wszystkim pracownicy dużych firm. Ekspertka ds. HR Tatiana Paszkina mówi, że międzynarodowe korporacje łączą swoje biura i główne przedstawicielstwa, które działają na przestrzeni poradzieckiej, i przenoszą je do Rosji. „Do Rosji też jeżdżą Ukraińcy, którzy pracują w tych firmach: na przykład na narady czy zebrania" — powiedziała Paszkina.

W Moskwie na przykład zlokalizowane są główne biura Google, Nike'a, Adidasa. Jeden z pracowników Adidasa powiedział w rozmowie z „Wiestiami", że po zamknięciu biura w Kijowie musi kilka razy w miesiącu latać do Moskwy na narady.

Politolog Andriej Zołotariew uważa, że ilość Ukraińców, którzy jeżdżą do Rosji, wróci z czasem do poziomu z lat 2012-2013. „Patriotyczne hasła i PR nie zastąpią technologii, inwestycji (…) Tak, w okresie zaostrzenia działań wojskowych na Donbasie Ukraińcy bali się jeździć do Rosji. Ale górę biorą prawidłowości gospodarcze, przecież wszyscy chcą mieć, co do garnka włożyć. Ukraińcy szukają, gdzie mogą zarobić" — wyjaśnił Zołotariew.

Ukraińscy przyjeżdżają też do Rosji, żeby wysłuchać koncertów artystów, którym wstęp na Ukrainę został wzbroniony.