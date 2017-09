Ukraińscy pogranicznicy spuścili psy na pracowników OBWE

Incydent miał miejsce 17 września w obwodzie chersońskim. Gdy specjaliści usiłowali zbliżyć się do punktu granicznego, natknęli się na agresywne psy. To przeszkodziło patrolowi zbliżyć się do punktu kontrolnego.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy OBWE: Od początku roku w Donbasie zginęło 68 cywilów

Obserwatorzy poprosili dowódcę patrolu granicznego, aby odwołał psy, co też zrobił. Jednak potem dwukrotnie spuścił psy, które biegły za członkami patrolu.

OBWE poinformowała, że obserwatorzy opuścili region bez szwanku.

Specjalna Misja Monitorująca jest cywilną misją, która zajmuje się monitoringiem sytuacji i sporządza raporty o tym, co dzieje się w Donbasie. Porozumienia z Mińska ustalają swobodny dostęp obserwatorów do obszarów przygranicznych.