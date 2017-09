Irak, Iran i Turcja nie chcą kurdyjskiego referendum

Ministrowie spraw zagranicznych Iraku, Iranu i Turcji wezwali Kurdów do rezygnacji z referendum.

Ministrowie spraw zagranicznych Iraku, Iranu i Turcji Ibrahim al-Dżafari, Dżawad Zarif i Mevlut Cavusoglu po trójstronnym spotkaniu w kuluarach 72. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku przyjęli oświadczenie, w którym wezwali władze irackiego Kurdystanu do rezygnacji z referendum w sprawie niepodległości.

Władze autonomicznego irackiego Kurdystanu wyznaczyli referendum w sprawie odłączenia się od Iraku na 25 września, ignorując opinię władz centralnych. Bagdad uważa referendum za nielegalne, parlament głosował przeciwko jego przeprowadzeniu.

„Ministrowie wyrazili swoje silne przywiązanie do integralności terytorialnej Iraku i wyrazili obawę, że referendum stanowi duże zagrożenie dla osiągnięć Iraku w walce przeciwko PI, jest niezgodne z konstytucją i może wywołać nowe konflikty w regionie. Strony zdecydowały zwrócić się do kierownictwa kurdyjskiej administracji Iraku z wezwaniem do powstrzymania się od referendum i zgodzili się w związku z tym, aby rozważyć kwestię podjęcia skoordynowanej odpowiedzi” — czytamy w oświadczeniu będącym w dyspozycji RIA Novosti.

Strony zaznaczyły, że konstruktywny dialog w ramach irackiej konstytucji jest jedynym sposobem rozwiązania problemów między Bagdadem a Irbilem, podkreśliły wagę wsparcia Turcji i Iranu w celu rozwiązania i powstrzymania eskalacji w regionie i potwierdzili potrzebę uzgodnionych międzynarodowych wysiłków, aby przekonać przywódcę irackiego Kurdystanu do odwołania referendum.

Ministrowie spraw zagranicznych trzech krajów omówili również walkę z PI w Iraku oraz wysiłki na rzecz stabilizacji sytuacji w regionach kraju wyzwolonych od terrorystów.