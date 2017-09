Ukraina: Zakarpacie nie daje za wygraną

Deputowani Zakarpackiej Rady Regionalnej przyjęli apel do prezydenta Ukrainy Petra Poroszenki z żądaniem zawetowania nowej ustawy „O edukacji”.

Za odpowiednią decyzją głosowało 38 z 56 deputowanych Rady Regionalnej. Posłowie „Zjednoczonego Centrum” i „Batkiwszczyny” nie poparli tej inicjatywy.

Tymczasem pod budynkiem Zakarpackiej Rady Regionalnej zebrało się kilkadziesiąt aktywistów, którzy opowiadali się zarówno za przyjęciem, jak i przeciwko ustawie „O edukacji”.

Niektóre ukraińskie organizacje Zakarpacia zarejestrowały apel z żądaniem do deputowanych Rady Regionalnej, aby „nie głosować za antyukraińskim projektem odezwy do prezydenta Ukrainy w sprawie nowej ustawy Ukrainy «O edukacji»”.

Wcześniej ukraińska ustawa o edukacji została potępiona przez węgierskich parlamentarzystów, którzy uważają, że przyjęta w Kijowie ustawa narusza prawa Węgrów do nauki w ich ojczystym języku i jest dyskryminująca. Węgierski parlament wystąpił z apelem, aby nie dopuścić do wejścia ustawy w życie i zwrócić się do wspólnoty międzynarodowej o potępienie reformy edukacyjnej.

Podobne oświadczenia wydano w Polsce, Rumunii i Mołdawii.

5 września Rada Najwyższa przyjęła ustawę o edukacji. Ustawa między innymi przewiduje, że językiem procesu edukacyjnego w instytucjach oświaty Ukrainy jest język państwowy.