© Fotolia/ Flik47 Sąd w Kijowie ukarał rosyjskie linie lotnicze za loty nad Krymem

Oświadczył to zastępca dyrektora ds. pracy Centrum Sytuacyjnego Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej Rosji Rosji Jurij Warakin. «W ciągu sezonu huraganów może być 12, nawet 15, jednoznacznie to nie ostatni huragan. Najważniejsza cecha specyficzna w tym roku, anomalia, która nie występowała przez ostatnie 20 lat — jest to trzeci huragan najwyższej kategorii w tym sezonie» — cytuje Warakina gazeta.ru.

Podkreślił, że «huragany 3-5 kategorii zazwyczaj zdarzają się 1-2 razy na rok».

Wcześniej poinformowano, że szalejący na Atlantyku huragan Maria osłabł do 4 kategorii.