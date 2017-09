Naftohaz dopuścił wznowienie zakupu rosyjskiego gazu

„Istnieje ryzyko, że wszystko wróci do normy i do 2030 roku Ukraina znów będzie kupować rosyjski gaz i ropę” — cytuje jego słowa publikacji „Nowy czas”.

© Sputnik. Witalij Biełousow Naftohaz chce od Rosji 5 miliardów dolarów

Według niego taki scenariusz jest możliwy ze względu na brak w kraju „zrównoważonego systemu rozwoju”.

Ukraina przestała kupować rosyjski gaz w listopadzie 2015 roku i zaczęła go kupować w Europie. Tę decyzję Kijów tłumaczy niższą ceną. Później Naftohaz przyznał, że Gazprom zaoferował Kijowowi surowiec w atrakcyjniejszej cenie niż europejscy dostawcy.

Teraz główne dostawy gazu na Ukrainę są prowadzone przez Polskę, Węgry i Słowację. Odbywają się one w systemie rewersowym, czyli w rzeczywistości jest to to samo paliwo, które sprzedaje Gazprom do krajów Europy Wschodniej.